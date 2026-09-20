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Глава ЦИК Памфилова: попытки сорвать выборы полностью провалились

Глава ЦИК Памфилова: попытки сорвать выборы полностью провалились

МОСКВА, 20 сентября, ФедералПресс. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила о беспрецедентно высоком уровне кибератак на избирательную инфраструктуру в ходе трехдневного голосования на выборах депутатов Государственной думы IX созыва.

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