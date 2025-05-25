Движение по автодороге между Южноуральском и Магнитогорском ограничили на четыре дня

Южноуральских автомобилистов предупредили об ограничении движения на региональной трассе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, на автодороге Южноуральск – Магнитогорск, участок км 54 – км 60 проходят дорожные работы – укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси.