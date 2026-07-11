Минобороны утвердило удар по заводу БПЛА «Аэдрон» в Киеве

Министерство обороны России сообщило о ночном ударе русских войск по объектам ВПК Украины. В результате в Киеве было поражено предприятие «Аэдрон», специализирующееся на производстве беспилотных летательных аппаратов.
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