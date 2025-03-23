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Лула да Силва посетит Россию: встреча с Путиным и китайская миссия

Лула да Силва посетит Россию: встреча с Путиным и китайская миссия

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит Россию в мае для встречи с Владимиром Путиным и примет участие в праздновании 80-летия Победы.

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