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Квартира, дом, дача

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Как использовать подоконник с толком: 6 функциональных идей

Как использовать подоконник с толком: 6 функциональных идей

Не хватает места в квартире или же хочется каких-то перемен без глобального вмешательства и перепланировки? Тогда обратите внимание на подоконники, ведь на них можно не только выращивать цветы, а и использовать в качестве функциональной зоны.

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