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Сидят три армянина в дорогом московском ресторане и обсуждают, как Россия предала Арцах

Сидят три армянина в дорогом московском ресторане и обсуждают, как Россия предала Арцах

Показывайте это всем, кто обвинит Россию. Сергей Zergulio Колясников Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство республики признает Нагорный Карабах частью Азербайджана.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Пусть Армения сама выкручивается. Достали уже.
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1 час.
Владислав Владислав
Там Иран и и Ирак с другой стороны. Так что угрозы нет никакой для России.
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1 час.
ИП
Иван Петров
Дай бог чтоб так и было
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3 мин.

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