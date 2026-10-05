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Внебрачная дочь Полина — одна из немногих, кого Мясников по-настоящему уважает

Внебрачная дочь Полина — одна из немногих, кого Мясников по-настоящему уважает

Александр Мясников впервые показал свою внебрачную дочь. Они вместе появились в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия» — и там Мясников впервые рассказал, как складывалось их общение.

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