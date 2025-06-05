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Когда ждать обновления: замена старых лифтов в многоэтажках

Когда ждать обновления: замена старых лифтов в многоэтажках

Когда ждать обновления: замена старых лифтов в многоэтажках Ирэн ОрлонскаяВ России более 70 тысяч лифтов в многоэтажных домах исчерпали свой ресурс, однако из-за нехватки новых подъемников срок их службы был продлен еще на пять лет.

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