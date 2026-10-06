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Мост между Россией и Кореей получил имя сибирского офицера

Мост между Россией и Кореей получил имя сибирского офицера

Церемонию открытия моста имени Новиченко провели одновременно в российском Хасане и северокорейском Расон Мост через реку Туманную, соединяющий Россию и Северную Корею, получил имя Якова Новиченко.

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