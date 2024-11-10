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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Әгерҗе районында иң талантлы гаиләләр осталыкта сыналды

Гаилә елында Әгерҗе районы балалар бакчалары арасында «Талант гаиләдә туа» исемле чара үтте. Анда 1нче, 4нче, 6нчы, 7нче, 8нче, Кичкетаң урта мәктәбенең мәктәпкәчә тәрбия төркеменнән һәм Тирсә балалар бакчасыннан Мойсееноклар, Газетдиновлар, Зарифуллиннар, Камалтиновлар, Александровлар, Гончаровлар һәм Атеевлар гаиләләре катнашты.

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