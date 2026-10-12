Премьер Венгрии: Мы не собираемся оказывать военную помощь Украине Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью финской газете Helsingin Sanomat заявил, что его страна не будет оказывать Киеву никакую военную помощь и не разрешит транзит вооружения через свою территорию.