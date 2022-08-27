Медвежий угол

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ДАМ - Я служу своей стране.(с)

ДАМ - Я служу своей стране.(с)

Интервью программе Дариуса Рошбена на французском телеканале LCI Здесь  Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI    ясно и кратко, что специальная военная операция РФ на Украине идет для того, чтобы не случилось третьей мировой войны.

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