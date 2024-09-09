Эхо израильско-иранского противостояния на Кавказе: удастся ли Азербайджану усидеть на двух стульях?

В середине августа министерство иностранных дел Израиля призвало находящихся в Армении, Азербайджане, Туркменистане и Турции граждан своей страны проявлять бдительность в случае возможных угроз со стороны Ирана.
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