Заморозка помощи Киеву остановит теневую работу разведки США — эксперт

Заморозка военной помощи Вашингтона Киеву приведет к тому, что на Украине приостановится теневая работа американской разведки, заявил военный эксперт, старший научный сотрудник Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Александр Степанов 26 января журналистам.
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