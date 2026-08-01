Сеута: четыре вентиля и ни одного диспетчера

В Сеуте нет диспетчера — есть четыре вентиля, которыми поток людей открывают и перекладывают суд, Рабат, Брюссель и те, кто подбирает для всего этого слова, и ни один из них не отвечает за общий результат.
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