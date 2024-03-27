Скульптор Ричард Серра скончался на 86-м году жизни

В возрасте 85 лет ушел из жизни скульптор Ричард Серра. Об этом пишет The Washington Post. В публикации скульптора назвали создателем некоторых из самых выдающихся, а иногда и самых противоречивых скульптур за последние полвека.
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