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Скульптор Ричард Серра скончался на 86-м году жизни

Скульптор Ричард Серра скончался на 86-м году жизни

В возрасте 85 лет ушел из жизни скульптор Ричард Серра. Об этом пишет The Washington Post. В публикации скульптора назвали создателем некоторых из самых выдающихся, а иногда и самых противоречивых скульптур за последние полвека.

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