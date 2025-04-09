Framework подняла цены на свои модульные ноутбуки, а через час передумала

Framework подняла цены на свои модульные ноутбуки, а через час передумалаСпециализирующаяся на создании модульных компьютеров компания Framework повысила стоимость всех своих устройств на 10 %, а уже через час после этого вернула прежние цены.
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