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Бочкарёв: на Бирюлёвской линии метро появятся станции двух типов

Бочкарёв: на Бирюлёвской линии метро появятся станции двух типов

В ходе строительства Бирюлёвской линии метро планируется возводить станции как с одной, так и с двумя платформами, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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