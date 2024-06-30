«Сидите, ждите. Че ты,*** кричишь-то?»: глава омского Лузино Александр Маслов матом общался с местными жителями, которые требовали возобновить подачу воды.
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«Сидите, ждите. Че ты,*** кричишь-то?»: глава омского Лузино Александр Маслов матом общался с местными жителями, которые требовали возобновить подачу воды.