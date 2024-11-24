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В России объяснили смысл уведомления США о пуске «Орешника»

В России объяснили смысл уведомления США о пуске «Орешника»

Заранее уведомив США о пуске баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» в неядерном оснащении по цели на территории Украины, Москва сняла риски неверной интерпретации этого пуска Вашингтоном.

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