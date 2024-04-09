«2030 год максимум»: какие пророчества содержит последняя записка Жириновского Елена ГалицкаяВладимир Жириновский, известный российский политик и общественный деятель, покинул этот мир два года назад, оставив после себя не только богатое политическое наследие, но и ряд удивительных пророческих предсказаний.