В России предложили увеличить размер кредита по семейной ипотеке

В России предлагают увеличить размер кредита по семейной ипотеке. Такое обращение на имя председателя правительства Михаила Мишустина направила группа депутатов во главе с первым зампредом комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимиром Кошелевым.
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