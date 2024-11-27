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  • СЕРГЕЙ Лютов
    Из серии "А нас за что?".Посольство назвал...
  • Eduard
    Турция 25 лет в Европу хочет,а Армения только начала.Я думаю они одинаково закончат потому что они не Европа)Лукашенко прокомм...
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В России предложили увеличить размер кредита по семейной ипотеке

В России предложили увеличить размер кредита по семейной ипотеке

В России предлагают увеличить размер кредита по семейной ипотеке. Такое обращение на имя председателя правительства Михаила Мишустина направила группа депутатов во главе с первым зампредом комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимиром Кошелевым.

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