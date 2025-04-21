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На Западе усомнились в наличии ресурсов на Украине для интересов США

На Западе усомнились в наличии ресурсов на Украине для интересов США

Наличие редкоземельных металлов на украинской территории не подтверждено. Об этом сообщила испанская газета El Mundo со ссылкой на бывшего высокопоставленного члена команды Госдепартамента США по восстановлению Украины Тайсона Баркера.

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