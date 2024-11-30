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RT Russia

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Дюков надеется на допуск России к международным турнирам в 2025 году

Дюков надеется на допуск России к международным турнирам в 2025 году

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду, что в 2025 году с России будет снят запрет на выступление в международных соревнованиях.

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