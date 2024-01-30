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Комбрига ВСУ осудили на пожизненное за приказ убить жителей Мариуполя

Комбрига ВСУ осудили на пожизненное за приказ убить жителей Мариуполя

Донецкий суд осудил на пожизненное заключение командира бригады Вооруженных сил Украины, который приказал расстрелять десять мирных граждан в Мариуполе, сообщают пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета.

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