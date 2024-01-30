Комбрига ВСУ осудили на пожизненное за приказ убить жителей Мариуполя

Донецкий суд осудил на пожизненное заключение командира бригады Вооруженных сил Украины, который приказал расстрелять десять мирных граждан в Мариуполе, сообщают пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета.
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