ГК «КОРТРОС»: механизм КРТ должен учитывать изменения условий реализации проектов

Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев предложил расширить возможности корректировки условий проектов КРТ и создать единый механизм координации всех участников комплексного развития территорий.
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