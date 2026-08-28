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Мировые Новости

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ГК «КОРТРОС»: механизм КРТ должен учитывать изменения условий реализации проектов

ГК «КОРТРОС»: механизм КРТ должен учитывать изменения условий реализации проектов

Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев предложил расширить возможности корректировки условий проектов КРТ и создать единый механизм координации всех участников комплексного развития территорий.

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