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Широков об «Автомобилисте»: «Должок есть с того сезона, потому что негативный осадок остался»

В пятницу команда обыграла «Динамо» (3:0) на Кубке Республики Башкортостан.  «Сложно что‑то комментировать, для некоторых ребят это был первый матч.

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