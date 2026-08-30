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За рулем

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Как советская Волга обошла западные аналоги

Как советская Волга обошла западные аналоги

Шесть десятилетий назад наш материал «Электронное сердце» (журнал «За рулем» №3 зв 1966 год) рассказывал про испытания черной Волги, оснащенной «сложным устройством», закрепленным под радиоприемником.

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