Крупнейшие автоконцерны Европы Renault и Stanlite останавливаются из-за нехватки микросхем

Renault и Stellanis, одни из крупнейших европейских автопроизводителей (включая Opel, Citroen, Alfa Romeo и другие марки), вновь приостановят производство на своих испанских заводах из-за продолжающегося дефицита микросхем, сообщает Reuters со ссылкой на представителей профсоюза.
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