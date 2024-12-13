Спектакль на передовой: зачем Зеленский устроил фотосессию с HIMARS в Запорожье

МОСКВА, 13 декабря, ФедералПресс. Сопредседатель координационного совета ОП РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал поездку Владимира Зеленского в Запорожье позерством и попыткой заслужить одобрение со стороны США.
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