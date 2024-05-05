Арестович предсказал незавидную судьбу лидерам киевского режима

Президента Украины Владимира Зеленского ждет незавидная судьба, особенно после того, как МВД России объявило его в международный розыск, заявил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович*.
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