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Арестович предсказал незавидную судьбу лидерам киевского режима

Арестович предсказал незавидную судьбу лидерам киевского режима

Президента Украины Владимира Зеленского ждет незавидная судьба, особенно после того, как МВД России объявило его в международный розыск, заявил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович*.

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Комментарии
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Eduard
Страны Запада своих агентов не арестует,но в мире? Все возможно!
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13 час.
Eduard
Арестович,уже рад что уже не часть режима,хотябыл такой же!
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13 час.

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