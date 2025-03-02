Фильм "Анора" с русскими актерами претендует на премию "Оскар" 2023

"Фильм "Анора" номинирован на "Оскар" за "Лучшую картину". Картина с участием русских актеров, таких как Алексей Серебряков и Юра Борисов, вызвала большой интерес в США, соперничая по популярности с крупнейшими кинопремьерами года.