Фильм "Анора" с русскими актерами претендует на премию "Оскар" 2023

"Фильм "Анора" номинирован на "Оскар" за "Лучшую картину". Картина с участием русских актеров, таких как Алексей Серебряков и Юра Борисов, вызвала большой интерес в США, соперничая по популярности с крупнейшими кинопремьерами года.
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