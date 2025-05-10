В Рязанской области 10 мая усилится ветер, ожидаются дождь с грозой

Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.По данным Рязанского филиала ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 10 мая в отдельных районах Рязанской области ожидается сильный дождь, местами — гроза и усиление ветра с порывами до 12–17 м/с.
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