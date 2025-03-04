В развитых странах мира 25% молодых людей живут с избыточной массой тела

Сегодня во всем мире вспоминают о проблеме ожирения. Если 30-40 лет назад этот вопрос был темой обсуждения отдельных людей, заботящихся о здоровом образе жизни, то сейчас ожирение и рост числа людей с избыточным весом превратились в одну из серьёзных угроз для здоровья человечества.