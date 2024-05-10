НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

133 подписчика

Георгиев пропустил 4 шайбы после 30 бросков «Далласа» во 2-м матче серии. Поражение – 2-е в этом плей-офф

«Старс» сравняли счет в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо» (1-1, 5:3 во втором матче).  Вратарь «Эвеланш» отразил 26 из 30 бросков, все 4 шайбы он пропустил в первые 40 минут игры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх