Суд продлил арест москвичу, обвиняемому в передаче координат для атаки БПЛА на Курскую область

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Второй западный окружной военный суд продлил на полгода срок содержания под стражей москвича Эльдара Марченко, которого обвиняют в причастности к атаке беспилотников на территорию Курской области.