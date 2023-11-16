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Член совета директоров «Динамо»: «Безбородов – качественный арбитр. То, что было в Сочи, это сугубо проблема нашей команды»

Член совета директоров «Динамо»: «Безбородов – качественный арбитр. То, что было в Сочи, это сугубо проблема нашей команды»

Судья обслуживал гостевой матч «Динамо» с «Сочи» (3:3) в 14-м туре Мир РПЛ. «Я не думаю, что этот эпизод повлиял на исход матча.

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