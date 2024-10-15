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В методичке педвуза учителей призвали следить за страницами детей в соцсетях и содержанием работ по литературе для выявления «склонности к политическому экстремизму» — «Осторожно, новости»

В методичке педвуза учителей призвали следить за страницами детей в соцсетях и содержанием работ по литературе для выявления «склонности к политическому экстремизму» — «Осторожно, новости»

В методичке педвуза учителей призвали следить за страницами детей в соцсетях и содержанием работ по литературе для выявления «склонности к политическому экстремизму» — «Осторожно, новости» Методические рекомендации выпустил РГПУ им.

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