Прокуратура Украины признала отсутствие российских снайперов на «майдане»

Версия об участии российских снайперов и других силовиков в событиях на «майдане» 2014 года неверна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента по делам «майдане» офиса генпрокурора Украины Алексея Донского.
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