53-летний иностранец пытался по фальшивым документам получить наследство в Сочи

53-летний иностранец пытался по фальшивым документам получить наследство в СочиВ Сочи прокуратура во время проверки установила, что 53-летний иностранец подал в нотариальную контору поддельное свидетельство о заключении брака с ранее умершей гражданкой РФ, не имеющей родственников.
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