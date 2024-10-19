Под Одессой на трассе между Червоным Хутором и поселком Таирово рядом с автомобилем Tesla было обнаружено тело бизнесмена Геннадия Бейбутяна, который помогал властям Украины проводит принудительную уличную мобилизацию в ряды ВСУ.
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