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Русская весна

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Зеленский ответил Трампу на призыв перестать бить по российским НПЗ

Зеленский ответил Трампу на призыв перестать бить по российским НПЗ

Главарь Киевского режима Владимир Зеленский ответил президенту США Дональду Трампу на призыв перестать бить по российским НПЗ.

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