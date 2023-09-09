Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Бизнес побежал из кипрских и британских офшоров домой в Россию.
Русские офшоры пухнут, как на дрожжах. План Путина работает
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕС
Евгений Саваровский
Социализм надо возрождать, вот тогда и деньги появятся.
Ответить
17 час.
Сергей Алексеев
Появятся у всех, а не отдельных личностей...
Ответить
17 час.
Сергей Сарматов
Это просто замечательная новость..!!! Вот только деньги в этих пухлых оффшорах принадлежат олигархам, а не народу...!!! Так что, нам от этого ни тепло, ни холодно...
Ответить
8 час.
Свежие комментарии