ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Русские офшоры пухнут, как на дрожжах. План Путина работает

Русские офшоры пухнут, как на дрожжах. План Путина работает

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Бизнес побежал из кипрских и британских офшоров домой в Россию.

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Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Социализм надо возрождать, вот тогда и деньги появятся.
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17 час.
Сергей Алексеев
Появятся у всех, а не отдельных личностей...
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17 час.
Сергей Сарматов
Это просто замечательная новость..!!! Вот только деньги в этих пухлых оффшорах принадлежат олигархам, а не народу...!!! Так что, нам от этого ни тепло, ни холодно...
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8 час.

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