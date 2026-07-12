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Не A380, а A321XLR: Airbus пересматривает стратегию развития, теперь ставка на компактные модели Airbus A220 и A321XLR

Не A380, а A321XLR: Airbus пересматривает стратегию развития, теперь ставка на компактные модели Airbus A220 и A321XLR

В Airbus считают, что к 2045 году авиакомпании мира получат чуть более 43 тыс. новых самолетовAirbus обновила свой 20-летний прогноз развития мировой гражданской авиации и впервые за последние годы пересмотрела ожидания в сторону снижения.

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