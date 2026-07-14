Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 538 подписчиков

В Уссурийске возбудили дело после гибели двухлетнего ребенка, выпавшего из окна

В Уссурийске возбудили дело после гибели двухлетнего ребенка, выпавшего из окна

В Уссурийске 13 июля произошла трагедия, унесшая жизнь двухлетнего малыша.Как установило следствие, ребенок забрался на подоконник в квартире на пятом этаже, облокотился на москитную сетку и выпал из окна вместе с ней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии