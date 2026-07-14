В Уссурийске возбудили дело после гибели двухлетнего ребенка, выпавшего из окна

В Уссурийске 13 июля произошла трагедия, унесшая жизнь двухлетнего малыша.Как установило следствие, ребенок забрался на подоконник в квартире на пятом этаже, облокотился на москитную сетку и выпал из окна вместе с ней.
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