Новый 2024 год обещает принести изменения в жизнь пенсионеров и госслужащих. Российское правительство всегда уделяло особое внимание пенсионерам, считая их группой населения, которой необходимо оказывать существенную материальную поддержку.
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