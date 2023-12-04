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Новости УрФО

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Новый 2024 год обещает принести изменения в жизнь пенсионеров и госслужащих

Новый 2024 год обещает принести изменения в жизнь пенсионеров и госслужащих

Новый 2024 год обещает принести изменения в жизнь пенсионеров и госслужащих. Российское правительство всегда уделяло особое внимание пенсионерам, считая их группой населения, которой необходимо оказывать существенную материальную поддержку.

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