Депутаты Нидерландов возмущены выступлением Урганта и Познера в Амстердаме

ТЕ

Татьяна Еланцева

Эти двое и топили против Украины???!! Сказки какие то. Может "ошибочка вышла", а может так хочется им вернуться на российские подмостки? Издалека начали... Предатели... Киркорова "моют да моют" по ТВ, чей заказ? такой он оказывается золотой! а Лолита вообще без всяких "реверансов" в сторону народа вернулась на НТВ. Тетка 60 лет на голой вечеринке рассекала как дебилка в исподнем, а сейчас вещает нам с экранов, куда катимся? Когда наконец Инстасамку "утопят" что б не слышать об этой недоделанной вообще?!