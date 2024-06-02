Нидерландские парламентарии не поняли цель выступления телеведущих в Амстердаме.Двое членов парламента Нидерландов выразили своё негодование в связи с выступлением Владимира Познера и Ивана Урганта на одной из ведущих площадок Амстердама.
Депутаты Нидерландов возмущены выступлением Урганта и Познера в Амстердаме
Комментарии
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СО
Сергей О
Интересно какова тема выступления этих двух ублюдков
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16 час.
Сергей Андросов
Две вонючки и там обосрались! Лошары, надо было на иврите выступать!
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16 час.
ТЕ
Татьяна Еланцева
Эти двое и топили против Украины???!! Сказки какие то. Может "ошибочка вышла", а может так хочется им вернуться на российские подмостки? Издалека начали... Предатели... Киркорова "моют да моют" по ТВ, чей заказ? такой он оказывается золотой! а Лолита вообще без всяких "реверансов" в сторону народа вернулась на НТВ. Тетка 60 лет на голой вечеринке рассекала как дебилка в исподнем, а сейчас вещает нам с экранов, куда катимся? Когда наконец Инстасамку "утопят" что б не слышать об этой недоделанной вообще?!
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16 час.
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