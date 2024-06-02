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Царьград

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Депутаты Нидерландов возмущены выступлением Урганта и Познера в Амстердаме

Депутаты Нидерландов возмущены выступлением Урганта и Познера в Амстердаме

Нидерландские парламентарии не поняли цель выступления телеведущих в Амстердаме.Двое членов парламента Нидерландов выразили своё негодование в связи с выступлением Владимира Познера и Ивана Урганта на одной из ведущих площадок Амстердама.

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Комментарии
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СО
Сергей О
Интересно какова тема выступления этих двух ублюдков
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16 час.
Сергей Андросов
Две вонючки и там обосрались! Лошары, надо было на иврите выступать!
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16 час.
ТЕ
Татьяна Еланцева
Эти двое и топили против Украины???!! Сказки какие то. Может &quot;ошибочка вышла&quot;, а может так хочется им вернуться на российские подмостки? Издалека начали... Предатели... Киркорова &quot;моют да моют&quot; по ТВ, чей заказ? такой он оказывается золотой! а Лолита вообще без всяких &quot;реверансов&quot; в сторону народа вернулась на НТВ. Тетка 60 лет на голой вечеринке рассекала как дебилка в исподнем, а сейчас вещает нам с экранов, куда катимся? Когда наконец Инстасамку &quot;утопят&quot; что б не слышать об этой недоделанной вообще?!
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16 час.

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