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Царьград

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Автомобиль врезался в толпу болельщиков «ПСЖ» в Гренобле: четверо пострадавших

Автомобиль врезался в толпу болельщиков «ПСЖ» в Гренобле: четверо пострадавших

В Гренобле автомобиль врезался в толпу фанатов «Пари Сен-Жермен», праздновавших победу в Лиге чемпионов.

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