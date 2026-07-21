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Снова расстались: что происходит в отношениях певца Иракли и его бывшей жены Елены, которой он сделал предложение спустя 12 лет после развода

Снова расстались: что происходит в отношениях певца Иракли и его бывшей жены Елены, которой он сделал предложение спустя 12 лет после развода

Артист впервые прокомментировал скандал с беременной моделью и финал «Ставки на любовь» Иракли и Елена , фото: телеканал «Пятница!»Для пары 48-летнего Иракли Пирцхалавы и его бывшей жены Елены финал реалити-шоу «Ставка на любовь» получился по-настоящему трогательным.

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