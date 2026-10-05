Copper One начала третью скважину медно-молибденового проекта Redonda

Copper One Resources Corp. (CSE: CEXY; OTCID: CEXYF; FSE: IW8) 2 октября 2026 года объявила о начале бурения третьей плановой скважины RED-26-03 и о завершении второй скважины RED-26-02 в рамках полностью профинансированной программы алмазного бурения объёмом 2 400 метров на проекте Redonda Copper-Molybdenum на острове Западный Редонда в округе Ванкувер, Британская Колумбия.
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